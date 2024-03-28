Виртуальный рабочий

«Выгнать их всех!» — это, пожалуй, самое безобидное, что пишут некоторые россияне в соцсетях в адрес мигрантов. Другие призывают иностранцев линчевать и «резать», а некоторые оставляют и такие сообщение: «Все вы здохние, мрази за все ответите, русских лучше не трогать» (орфография и пунктуация автора сохранены). В стране увеличились случаи нападения на людей. В Калуге группа неизвестных избила на улице трех граждан Таджикистана, один из них был госпитализирован.

Теракт в «Крокусе» усугубил проблему, но российское общество всегда было достаточно ксенофобное, отмечает в разговоре с TRT на русском главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель. «Выглядящие иными рассматриваются как чужие, а соответственно — опасными», — пояснил эксперт.

По его словам, в последние годы ксенофобия проявлялась не так ярко по двум причинам. Во-первых, россияне стали привыкать к мигрантам, поскольку они выполняют грязную работу, за которую сами граждане не хотят браться. Второй фактор — население страны в большей степени волновали проблемы с экономикой и отношения с Западом. Тема мигрантов на некоторое время исчезла из информационного поля.

«Теракт в «Крокусе» вызвал естественный гнев, люди ошарашены этим событием. В результате миграционные проблемы вернулись в информационную повестку. Общество задается вопросами: как ограничить этих людей, как гарантировать законопослушность и как сделать так, чтобы местное население с ними не сталкивалось», — подчеркивает Мукомель.

Для некоторой части людей идеальный образ трудового мигранта — виртуальный человек, поясняет собеседник агентства: «То есть он где-то работает, убирает по ночам мусор, расчищает дороги, а днем его не видно. К сожалению, всплеск антимигрантских настроений сегодня присутствует».

Население поддерживают и отдельные депутаты. «Давайте ставить вопрос о том, чтобы платить нормальную зарплату (россиянам — прим.ред), и нам не нужны будут мигранты, которые сегодня, кроме террористических актов и нападений на российский народ ничего другого хорошего не делают», — заявил коммунист Николай Арефьев.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков в своем Telegram-канале предложил депортировать мигрантов за «малейшее правонарушение», а также ввести цифровой контроль за ними.

Теракт в одном из главных концертных залов столицы для Даванкова стал скорее поводом, а не причиной. В феврале он уже вносил в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание вплоть до депортации для иностранцев за домогательства в отношении россиян. Тогда правительство инициативу не поддержало.

«С точки зрения политика это нормальная реакция, — подчеркивает Мукомель. — Потому что политик должен чувствовать настроение масс. Если он видит, что большинство людей поддерживают эти ксенофобские настроения, то только совсем глупый политик пойдет против них. Другое дело, что иногда полезнее промолчать, нежели способствовать ажитации таких настроений».

«Страна возможностей»

Больше всего мигрантов в Россию приезжают из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В 2023 году на эти страны пришлось 87% всех приехавших с целью работы.

Приезжие заняты в строительстве, подрабатывают в такси, курьерами, работают в логистических центрах, а также в сфере ЖКХ. Во время пандемии, когда из России был отток гастарбайтеров, в стране буквально остановились стройки. И сегодня российскому рынку также критически не хватает кадров. В прошлом году приток мигрантов в страну упал до минимальных значений — около 90 тыс. человек.

Это связано с двумя факторами. Россия перестает быть экономически привлекательной из-за нестабильности курса рубля. Во-вторых, полиция регулярно устраивает рейды, и если раньше за нелегальную работу нарушителям грозили депортация или штраф, то теперь людей могут принуждать отправляться на фронт.

Губернатору Калужской области Владиславу Шапше даже пришлось дать комментарий по поводу мобилизации. Он объяснил это так: «Те, кто жалуется, возможно, они не очень хорошо знают русский язык и им кажется, что им не предлагают, а заставляют заключить контракт. Но тогда нам такие граждане не нужны. Надо сначала выучить русский язык».

«Сейчас проблема номер один — это граница, — говорит TRT на русском миграционный юрист Роман Степанов. — Людям стало сложнее въезжать в страну. Появилось много дополнительных контрольных и проверочных мероприятий. В первую очередь это касается граждан Украины, но эхом это бьет по всем иностранцам».

По его словам, причиной для запрета часто указывают закон «О порядке выезда и въезда в РФ». «В нем есть статья 27, в которой указано, что человеку можно отказать, если он несет некую угрозу безопасности России. В чем эта угроза выражается, никак не конкретизируется. Людям просто обозначают, что на основании этой нормы их не пустят или закроют въезд».

При этом на фронт, по его словам, людей принудительно не забирают. «Нет случаев, чтобы после рейда человек оказался сразу в зоне боевых действий. Выявляют тех, кто недавно получил российский паспорт и не встал на воинский учет. Вот их отправляют в военкоматы, а там уже рассматривают каждый отдельный случай».

В придачу на мигрантов давит устаревшее законодательство, людям приходится собирать кучу документов, проходить медкомиссию и оплачивать трудовой патент. Его стоимость зависит от региона. В Москве придется отдавать по 7 тыс. рублей ежемесячно — сумма для человека с зарплатой в 50-60 тыс. немаленькая. Количество рейдов также заметно увеличилось, и если раньше они имели плановый характер, то сейчас проверки могут осуществляться неожиданно.

Учитывая эти факторы, трудовая миграция в Россию перестает быть привлекательной для иностранцев. Тем более что дополнительные программы по привлечению кадров открыли страны Европы, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Продолжат ли мигранты выбирать Россию для работы, будет зависеть от того, сможет ли страна отказаться от желания оказывать культурно-лингвистическое влияние на соседние государства и перейти к нормальному построению бизнеса и интеграции. Рост ксенофобии этому явно не способствует.

Культ насилия

«Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение», — попытался сплотить население президент Владимир Путин после теракта в «Крокус Сити Холле». Он добавил, что общий долг всех граждан, включая «боевых товарищей на фронте» — быть вместе в одном строю.

Уровень ксенофобии в России может снизиться, если этот вопрос искусственно не подогревать. То есть по мере успокоения общественных настроений эта тема могла бы опять сойти на нет, отмечает в разговоре с TRT на русском Владимир Мукомель.

Однако пока российские власти действуют в обратном направлении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в сфере миграционной политики. Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил прокуроров проанализировать ситуацию с мигрантами в регионах. А Минтруд предложил ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами. Помогут ли эти меры избежать терактов в будущем — большой вопрос.

«Отчетливых сигналов, направленных на то, чтобы сбить антимиграцию, со стороны власти не последовало. Были достаточно смутные высказывания президента России, который призвал к единству, апеллируя к войне в Украине и к единству на ценностях этой самой войны. Власть заинтересована скорее в том, чтобы канализировать недовольство граждан не на себе или на силовиках, проваливших эту историю, а на ком-то другом. В этом смысле мигранты являются относительно легкой и безопасной целью», — отмечает в разговоре с TRT на русском приглашенный исследователь Центра восточных исследований Тартуского университета Борис Долгин.

Пока власти и общество заняты мигрантами, которые никакого отношения к теракту не имеют, может возникнуть другая проблема. По данным переписи населения, проведенной в 2021 году, в России проживают 198 этносов. Ксенофобия распространяется на всех, кто отличается визуально, неважно, является ли он гражданином страны или нет.

Напомним, в 2004 году полицейские избили возле станции метро «Выхино» Героя РФ космонавта Магомеда Толбоева. Мужчину остановили для проверки документов и, увидев его фамилию, начали жестоко избивать. «Проваливай отсюда, черномазый. И передай своим соплеменникам: все равно мы вас передушим», — сказали напоследок милиционеры.

После событий в «Крокусе» случаев насилия становится все больше. Например, спустя два дня после теракта ультраправые радикалы окружили в московском метро жительницу Якутии и начали скандировать «Россия для русских» и «Слава Тесаку».

«Обывателю неважно, кто это: кыргыз, таджик, бурят или калмык. Не имеет значения и наличие у человека гражданства РФ, — отмечает в разговоре с TRT на русском Мукомель. — Мы помним, как избили российского космонавта только потому, что он визуально отличался от этнического большинства. По этой причине разжигание антимигрантских настроений обостряет межнациональные отношения в самой России, между гражданами страны».

Степень безопасности нахождения в России, конечно, продолжит уменьшаться, также отмечает Долгин. «Но в этом смысле это довольно логичное продолжение истории с общим усилением культа насилия, который мы наблюдали на некотором уровне с 2014 года, а в еще большей степени — с 2022-го. Разумеется, с усилением этих акцентов пропаганды, которая пытается проникнуть в образование, в любые медиа, культуру, было бы странно, если бы это не давало эффектов в общественном поведении».