Следственный комитет России представил «доказательства» причастности устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» к украинским националистам, сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

По словам представителя СК, «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами».

По информации ведомства, первоначальные результаты расследования подтверждают спланированный характер действий террористов, а также подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов в Украине.

23 марта президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы.

26 марта глава ФСБ России Александр Бортников сообщил журналистам, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в «Крокус Сити Холле».

В Украине обвинения в причастности к теракту категорически опровергают. «Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан <…> и дискредитации Украины в глазах международного сообщества», — говорится в заявлении МИД Украины.

Белый дом также отверг обвинения России о причастности Украины к террористической атаке на «Крокус».