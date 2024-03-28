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РФ утверждает связь теракта с Украиной
Следственный комитет обнаружил «доказательства» связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. Причастность якобы включает финансовую поддержку и планирование
РФ утверждает связь теракта с Украиной
Фото: AP / Others
28 марта 2024 г.

Следственный комитет России представил «доказательства» причастности устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» к украинским националистам, сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

По словам представителя СК, «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами».

По информации ведомства, первоначальные результаты расследования подтверждают спланированный характер действий террористов, а также подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов в Украине.

23 марта президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы.

26 марта глава ФСБ России Александр Бортников сообщил журналистам, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в «Крокус Сити Холле».

В Украине обвинения в причастности к теракту категорически опровергают. «Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан <…> и дискредитации Украины в глазах международного сообщества», — говорится в заявлении МИД Украины.

Белый дом также отверг обвинения России о причастности Украины к террористической атаке на «Крокус».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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