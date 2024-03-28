В ходе встречи с председателем ПСК Бафелом Талабани глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости превращения Ирака в площадку для межгосударственной конфронтации.

По информации пресс-службы МИД, состоялся «обстоятельный обмен» мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с упором на ситуацию в Курдской региональной администрации Ирака и в Ираке в целом.

«При этом была подтверждена поддержка усилий по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Республики Ирак, уважения ее конституции, недопустимости превращения этой многонациональной страны в арену сведения счетов и конфронтации между третьими государствами», — отмечается в сообщении МИД России.

В рамках встречи также обсуждались вопросы укрепления российско-иракских отношений и развития сотрудничества с Курдской региональной администрацией Ирака.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел дополнительные консультации с Талабани, подчеркнув интерес России в развитии двусторонних отношений.