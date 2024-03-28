Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ смогли «стабилизировать ситуацию» на фронте за зиму, однако Украина не готова к крупному наступлению России из-за нехватки вооружений и боеприпасов.

Зеленский в интервью CBS News подчеркнул улучшение ситуации по сравнению с предыдущими месяцами, но указал на необходимость дополнительной помощи в преддверии ожидаемого наступления в конце мая – июне: «Нам нужна помощь сейчас. <…> Мы не знаем, что будет завтра. Вот почему мы должны подготовиться».

Президент Украины выразил потребность в американских системах ПВО Patriot и артиллерийских снарядах, указав также на то, что большая часть средств, выделенных на поддержку Украины, остается в США. В декабре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 90% поддержки, предоставленной Киеву от США фактически было вложено в финансирование американской военной промышленности.

Зеленский также отверг обвинения в подготовке теракта в Москве как «смехотворные» и раскритиковал российское руководство за использование любых событий для максимальной консолидации своего общества.

«Для него мы — сателлит Российской Федерации. На данный момент это мы, затем - Казахстан, затем страны Балтии, затем Польша, затем Германия. По крайней мере, половина Германии», — продолжил украинский президент.

Зеленский выразил мнение, что Путин стремится восстановить имперское величие и территориальные границы бывшего Советского Союза. Он предупредил, что ракетная угроза может затронуть любое государство. Украинский лидер также подчеркнул, что агрессия России может распространиться на Европу. В этом случае США, как члену НАТО, придется защищать европейские страны.

«Он может прийти в Европу и в Соединенные Штаты Америки. Он может очень быстро прийти в Европу. 80-е, а затем конец 90-х — он этого никогда не простит», — рассудил Зеленский, намекая на то, что президент РФ испытывает ностальгию по старому мировому порядку.

С начала прошлого года Конгресс США никак не может одобрить новый пакет военной помощи для Украины на сумму $60 млрд из-за разногласий между демократами и республиканцами. Законопроект, предусматривающий дополнительную помощь Киеву, был одобрен Сенатом в середине февраля, но не нашел поддержки в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Киев 20 марта выразил уверенность в том, что Конгресс в итоге примет решение о выделении нового военного пакета Украине, хотя и не указал конкретные сроки.

23 марта президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства на сумму $1,2 трлн, призвав Палату представителей поддержать предложение о помощи Украине.

28 марта Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли беспилотники, системы обнаружения, артиллерийские снаряды, техника для разминирования, гранатометы и другое военное оборудование.