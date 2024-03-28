Международный суд ООН в четверг вынес ряд дополнительных промежуточных мер по иску ЮАР против Израиля, потребовав защиты прав палестинцев в секторе Газа. Суд потребовал, чтобы израильские военные «незамедлительно убедились в том, что не совершают никаких действий, представляющих собой нарушение каких-либо прав палестинцев», особенно в контексте доставки гуманитарной помощи.

Суд также призвал Израиль «принять все необходимые и эффективные меры» для обеспечения беспрепятственного доступа к срочно необходимым основным услугам и гуманитарной помощи. Это включает увеличение пропускной способности и количества контрольно-пропускных пунктов, которые должны быть открыты как можно дольше.

Вдобавок к этим мерам суд обязал Израиль обеспечить защиту жилого сектора в Газе. Эти меры являются продолжением временных мер, установленных судом 26 января 2024 года, когда Израиль был призван защитить палестинцев и соблюдать обязательства по Конвенции о геноциде.

Израиль должен отчитаться в суде через месяц о принятых мерах. Важно отметить, что принятие промежуточных мер не указывает на решение суда о вине Израиля, но подчеркивает необходимость срочных действий в ожидании окончательного вердикта.

На предварительных слушаниях в январе ЮАР обвинила Израиль в геноциде палестинцев, потребовав немедленного прекращения военных действий в Газе. Суд объяснил, что имеет право на установление временных мер, которые могут отличаться от требований истца.