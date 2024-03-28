В Белом доме прозвучали резкие заявления в адрес российских чиновников в связи с их обвинениями о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». На фоне комментариев российских властей координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сравнил их с «продавцами навоза».

«Мой дядя, у которого была небольшая ферма, <...> говорил, что лучший продавец навоза часто носит образцы во рту», — передает его слова The Hill.

Кирби назвал «чепухой» версии Кремля о причастности Киева к нападению, указав на полную ответственность террористической организации ДАЕШ за атаку. Он подчеркнул, что США заблаговременно предупреждали Россию о террористической угрозе.

В ответ на комментарии Кирби официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале заявила, что «в русском таких пословиц нет, потому что «навоз во рту носят» не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит».

По словам Захаровой, после заявлений Кирби ей «стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

Теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта, унес жизни 143 человек. Ответственность за нападение взяла на себя ячейка террористической организации ДАЕШ – «Вилаят Хорасан».

Президент России Владимир Путин обвинил радикальных экстремистов в совершении теракта в Подмосковье, задавшись при этом вопросом, почему после совершения преступления якобы пытались попасть именно в Украину.

Глава ФСБ Александр Бортников также выразил мнение о причастности Киева к инциденту. Следственный комитет России сообщил, что исполнители теракта получали финансирование, в том числе в виде криптовалюты, из Украины.

Киев категорически отвергает связь с произошедшим нападением. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал обвинения России как «смехотворные».