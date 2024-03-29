В порту Балтимора оказались заблокированы быстроходные крупнотоннажные грузовые корабли класса Algol, включая SS Antares и SS Denebola, имеющие водоизмещение 55 тыс. тонн и способные развивать скорость до 33 узлов.

Всего в арсенале США насчитывается восемь таких судов. Кроме них, в порту находятся специализированные корабли типа «ролкер», такие как MV Cape Washington и MV Gary Gordon, предназначенные для перевозки автомобилей и колесной техники, которые могут самостоятельно заехать на борт. Общее количество таких судов, доступных Командованию морских перевозок ВМС США, составляет 30 единиц.

Тем временем в Балтиморе продолжается спасательная операция после столкновения контейнеровоза Dali с мостом Фрэнсиса Скотта Ки. В момент инцидента на мосту находились восемь строителей: двое были спасены, шестеро предположительно погибли. Водолазы извлекли тела двух рабочих из упавшего в воду пикапа. Спасатели продолжают поиски остальных четверых рабочих, предполагая, что они не выжили.

Рабочие в момент катастрофы занимались ремонтом дорожного покрытия на мосту. Губернатор Мэриленда Уэс Мур отметил, что рабочие успели перекрыть движение после сигнала бедствия от судна.

«Эти люди — герои», — подчеркнул Мур.

Спасательные работы усложняются возможным нахождением тел в обломках моста. Водолазы используют сонары для поиска, предполагая, что останки могут быть в машинах, утонувших вместе с обломками.

300-метровый контейнеровоз Dali, плывший под флагом Сингапура, застрял среди развалин, на его борту находятся значительные запасы топлива и смазочных материалов, а также контейнеры, включая те, что содержат опасные химические вещества. Целостность некоторых контейнеров с химикатами нарушена.

Американские военные и сотрудники береговой охраны участвуют в ликвидации последствий, планируя использовать тяжелые краны для поднятия обрушившихся частей моста.