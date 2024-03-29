Министр внутренних дел Али Ерликая объявил, что Талгат Байсаев и Максат Рахишов, которые были внесены в красный циркуляр Интерпола, были задержаны в Стамбуле.

В своем сообщении в социальной сети X Ерликая заявил, что борьба с международными организованными преступными группировками, подрывающими общественный покой, будет продолжена, и все торговцы наркотиками будут привлечены к ответственности.

«В результате операции «Погреб-23», проведенной полицией Стамбула при координации Департамента по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Главного управления полиции, были задержаны Талгат Байсаев и Максат Рахишов, находившиеся в розыске по красным бюллетеням Интерпола», — говорится в публикации.

Ерликая поздравил полицейских, проводивших операцию, и опубликовал кадры задержания.