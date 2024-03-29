ПОЛИТИКА
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Пашинян отверг армянских сепаратистов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решительно высказался против идеи признания какого-либо правительства «НКР» в изгнании, подчеркнув, что такие заявления представляют угрозу национальной безопасности страны
Пашинян отверг армянских сепаратистов
Никол Пашинян / Photo: Reuters
29 марта 2024 г.

«Определенные круги, заявляют о правительстве в изгнании, что создает угрозу для национальной безопасности Армении. Хочу четко заявить, что в Армении есть только одно правительство, которое сидит в этом зале. При необходимости нужно принять соответствующие меры, чтобы внешние силы не могли использовать некоторые круги для создания угрозы безопасности», — подчеркнул Пашинян.

Ранее последний главарь карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян в интервью Le Figaro заявил о наличии «правительства в изгнании» в Армении.

«Да, в здании, в котором я принимаю вас в Ереване, находится офис президента «Арцаха», а также офисы судебных и законодательных структур. В октябре я подписал указ, который устанавливает, что все министры правительства остаются на своих должностях на добровольной основе», — заявил Шахраманян.

28 марта во время заседания правительства Армении, премьер Пашинян резко ответил на данное высказывание сепаратиста.

«И что, каждый может снять квартиру, повесить табличку «такое-то правительство»? Извините, но подобные действия в отношении государства переходят черту уважения и неуважения и приобретают иную логику. Это не может остаться без ответа со стороны Армении», — заявил Пашинян.

В октябре 2023 года правительство Армении признало целостность Азербайджана. Соответствующий документ был подписан на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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