Французская разведка крайне обеспокоена ростом террористической активности после теракта в Подмосковье. На этом фоне спецслужбы допускают отмену церемонии открытия Олимпиады в Париже в июле этого года.

Спустя неделю после после атаки на «Крокус Сити Холл» в Москве в Париже состоялась встреча глав французских спецслужб с министром внутренних дел и премьер-министром. Управление разведки DGSI опасается, что ДАЕШ может использовать массовые мероприятия во Франции для совершения терактов.

Как передает канал Europe 1, DGSI предупредила главу МВД, что текущий формат открытия Олимпиады — парад спортсменов на набережной Сены — несет слишком много рисков. Потому, как отметили в ведомстве, разведка усилила контроль за выходцами из Центральной Азии, проживающими во Франции.

«В течение недели среди выходцев из Центральной Азии, за которыми мы обычно следим, наблюдается большая активность», — отмечают в спецслужбах. После нападения в Москве 22 марта, в результате которого погибли по меньшей мере 140 человек, Париж повысил уровень террористической угрозы до максимального.

В прошлом Франция была частой целью нападений террористов, включая скоординированные атаки ДАЕШ в Париже на концертный зал «Батаклан», рестораны и национальный спортивный стадион в ноябре 2015 года. Одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются организаторы Игр в столице Франции, — это обеспечение безопасности церемонии открытия 26 июля.

Планируется, что это будет беспрецедентное представление под открытым небом, которое впервые в истории Олимпийских игр пройдет не на стадионе, а будет включать флотилию из 94 лодок. На них будут тысячи спортсменов. За ними последуют еще 80 лодок с представителями СМИ и сотрудниками служб безопасности, в то время как около 222 тыс. человек соберутся на берегу реки и еще 200 тыс. будут наблюдать с крыш зданий.

Будет мобилизовано более 45 тыс. полицейских, на крышах будут снайперы, а на лодках — элитные офицеры. Во время церемонии воздушное пространство будет закрыто в радиусе 150 км от Парижа, поскольку службы безопасности готовятся к потенциальной угрозе атак беспилотников.