Президент США Джо Байден заявил, что арабские страны, включая Саудовскую Аравию, готовы «полностью признать Израиль» в рамках будущей сделки по урегулированию войны в Газе.

«Должен быть послевоенный план Газы, и должна быть сделка для решения о двух государствах. Это не случится прямо сегодня. Но это должно произойти в будущем, и я думаю, что мы можем это сделать», — подчеркнул Байден, имея в виду создание палестинского государства по резолюции Совбеза ООН.

Заявление президента прозвучало во время мероприятия Демократической партии в Нью-Йорке. Как пишет агентство Bloomberg, Байден хотел продемонстрировать единство демократов перед президентскими выборами, намеченными на ноябрь. В августе на партийном съезде Демократическая партия должна будет определиться с кандидатом.

Мероприятие в Нью-Йорке было прервано вмешательством пропалестинских протестующих, потребовавших от Байдена прекратить спонсировать Израиль и положить конец кровопролитию в Газе.

Экс-президент США Барак Обама поддержал Байдена. Политик обратился к протестующим, отметив: нынешний глава Белого дома «готов выслушать все стороны в этой дискуссии и любой другой дискуссии и попытаться понять, сможем ли мы найти общий язык». Представители мусульманских и арабо-американских общин неоднократно призывали администрацию Байдена принять более решительные меры для сдерживания военного вторжения Израиля в Газу.

Президент Байден активно участвует в дипломатических переговорах, чтобы помешать израильским планам взять штурмом Рафах. Однако в Тель-Авиве не соглашаются с доводами Вашингтона. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил членам Кнессета, что Израиль должен провести операцию в Рафахе, несмотря на давление США.

Напряженность между Байденом и Нетаньяху привела к тому, что США впервые с октября не применили право вето в Совбезе ООН. Таким образом совет принял резолюцию с призывом к прекращению огня. После этого Нетаньяху отменил визит израильской делегации в Вашингтон. Это публичное разногласие подчеркивает напряженность в отношениях между двумя лидерами. «Слишком много невинных жертв, израильтян и палестинцев», — заявил Байден, добавив, что Израиль должен сделать больше, чтобы разрешить поставки еды и медикаментов в сектор Газа.