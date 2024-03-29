С 20 марта ливанское шиитское движение «Хезболла» и Израиль усилили приграничные обстрелы до максимального с 2006 года уровня.

В результате израильских авиаударов по югу Ливана 27 марта погибли 16 человек. «Хезболла» ответила ракетным обстрелом северных районов Израиля, погиб один человек.

Также израильские военные начали обстреливать не только юг Ливана, но и регионы долины Бекаа и самые отдаленные районы. Эскалация стала неожиданной: ей предшествовали месяцы относительного затишья. Многие эксперты считали, что на время священного мусульманского месяца Рамадан стороны прекратят обстрелы.

Однако инциденты на этой неделе показывают, что ситуация развивается в другом русле. Жители Ливана и Израиля опасаются, что это может быть предвестником очередной масштабной войны. Удары привели к массовой эвакуации гражданского населения по обе стороны границы.

27 марта Израиль нанес удар по фельдшерскому центру в деревне Хеббария. Центр был связан с ополчением «Хезболлы». В результате удара погибли семь человек, уточнило государственное информационное агентство Ливана NNA. Позже в тот же день Израиль нанес дополнительные удары, заявив, что он атаковал военный объект «Хезболлы» в Тир-Харфе и «террористическую ячейку» в Накуре на юге Ливана. По данным движения, из-за удара погибли девять членов «Хезболлы» и союзного ей движения «Амаль».

В ответ «Хезболла» обстреляла северный израильский город Кирьят-Шмона и военную базу, в результате погиб один израильтянин. Группа заявила, что ракеты были выпущены в «ответ» на смертельный удар по фельдшерскому центру их союзников. По данным израильских военных, с ливанской стороны было выпущено 45 ракет.

С октября, по подсчетам газеты Financial Times, в Ливане погибло более 230 бойцов «Хезболлы» и почти 50 мирных жителей. Со стороны Израиля в конфликте с ливанскими ополченцами погибли 14 солдат и 8 мирных жителей.

Ори Гордин, глава северного командования Израиля, заявил 27 марта, что Израиль будет «продолжать действовать агрессивно, чтобы нанести «Хезболле» значительный удар и отбросить ее».

Несмотря на подготовку к более широкому конфликту, израильские официальные лица заявляют, что предпочитают дипломатическое решение конфликта с «Хезболлой». Представители «Хезболлы» и Ирана неоднократно заявляли, что не хотят более масштабной войны с Израилем и США.