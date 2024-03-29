ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль и «Хезболла» резко повысили ставки
17 человек погибли в самый смертоносный день столкновений между Израилем и «Хезболлой»
Израиль и «Хезболла» резко повысили ставки
Reuters / Reuters
29 марта 2024 г.

С 20 марта ливанское шиитское движение «Хезболла» и Израиль усилили приграничные обстрелы до максимального с 2006 года уровня.

В результате израильских авиаударов по югу Ливана 27 марта погибли 16 человек. «Хезболла» ответила ракетным обстрелом северных районов Израиля, погиб один человек.

Также израильские военные начали обстреливать не только юг Ливана, но и регионы долины Бекаа и самые отдаленные районы. Эскалация стала неожиданной: ей предшествовали месяцы относительного затишья. Многие эксперты считали, что на время священного мусульманского месяца Рамадан стороны прекратят обстрелы.

Однако инциденты на этой неделе показывают, что ситуация развивается в другом русле. Жители Ливана и Израиля опасаются, что это может быть предвестником очередной масштабной войны. Удары привели к массовой эвакуации гражданского населения по обе стороны границы.

27 марта Израиль нанес удар по фельдшерскому центру в деревне Хеббария. Центр был связан с ополчением «Хезболлы». В результате удара погибли семь человек, уточнило государственное информационное агентство Ливана NNA. Позже в тот же день Израиль нанес дополнительные удары, заявив, что он атаковал военный объект «Хезболлы» в Тир-Харфе и «террористическую ячейку» в Накуре на юге Ливана. По данным движения, из-за удара погибли девять членов «Хезболлы» и союзного ей движения «Амаль».

В ответ «Хезболла» обстреляла северный израильский город Кирьят-Шмона и военную базу, в результате погиб один израильтянин. Группа заявила, что ракеты были выпущены в «ответ» на смертельный удар по фельдшерскому центру их союзников. По данным израильских военных, с ливанской стороны было выпущено 45 ракет.

С октября, по подсчетам газеты Financial Times, в Ливане погибло более 230 бойцов «Хезболлы» и почти 50 мирных жителей. Со стороны Израиля в конфликте с ливанскими ополченцами погибли 14 солдат и 8 мирных жителей.

Ори Гордин, глава северного командования Израиля, заявил 27 марта, что Израиль будет «продолжать действовать агрессивно, чтобы нанести «Хезболле» значительный удар и отбросить ее».

Несмотря на подготовку к более широкому конфликту, израильские официальные лица заявляют, что предпочитают дипломатическое решение конфликта с «Хезболлой». Представители «Хезболлы» и Ирана неоднократно заявляли, что не хотят более масштабной войны с Израилем и США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us