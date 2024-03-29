В 2024 году в Великобританию на лодках прибыло более 4600 незаконных мигрантов. Это рекордный показатель за все время наблюдений МВД королевства. Кризис с беженцами создает для премьер-министра Риши Сунака новую политическую проблему.

Предварительные данные МВД, опубликованные 27 марта, показали: за январь-март этого года было обнаружено 4644 человека, прибывших через пролив Ла-Манш на надувных шлюпках. За аналогичный период прошлого года в королевство попали 3770 мигрантов. В 2022 году — 4162.

Риши Сунак сделал решение проблемы незаконной миграции одной из главных задач своего премьерства. Политик предложил депортировать людей, ожидающих рассмотрения дела о статусе беженца, в Руанду. Премьер утверждает, что эта мера позволит сдерживать потенциальных мигрантов от опасных переправ через Ла-Манш.

Законопроект, направленный на реализацию этого плана после провала в Палате лордов, должен вернуться на рассмотрение парламента в апреле. «Недопустимое количество людей, которые продолжают пересекать Ла-Манш, демонстрирует, почему мы должны как можно скорее запустить рейсы в Руанду», — заявили в британском МВД.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с французской полицией, которая сталкивается с растущим насилием и беспорядками на пляжах, поскольку они неустанно работают над предотвращением этих опасных, незаконных и ненужных поездок», — подчеркнули в ведомстве.

При этом годовые показатели незаконной миграции в Великобританию в прошлом году снизились на 36% по сравнению с рекордными данными 2022 года. Это позволило Риши Сунаку заявить, что его кабинет начинает добиваться успеха в «остановке лодок».

Этот тезис стал одним из ключевых в кампании премьера перед выборами, которые ожидаются позже в этом году. Однако рост числа мигрантов в первые месяцы 2024 года усилит давление на Сунака, чьи консерваторы сильно отстают от оппозиционной Лейбористской партии в опросах общественного мнения. Нелегальная миграция стала серьезной проблемой для некоторых избирателей, отмечают аналитики.