Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска против крупнейшего российского производителя макаронных изделий, муки и круп — акционерного общества «Макфа», а также связанных с ним компаний. Всего речь идет о 30 фирмах.

По сообщению газеты «Коммерсантъ», в иске следователи утверждают, что владельцы «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, хотя находились на государственных должностях в период с 2000 по 2023 годы. По законодательству РФ, депутаты и губернаторы не имеют права вести предпринимательскую деятельность.

Юревич был депутатом Госдумы с 2000 по 2005 год, затем занимал пост градоначальника Челябинска. В 2010 году он стал губернатором Челябинской области и был на этом посту следующие четыре года. Второй совладелец «‎Макфы»‎ Белоусов был депутатом трех созывов Госдумы с 2011 по 2023 год. Прокуратура утверждает, что предприниматели не сложили с себя полномочия в макаронном бизнесе, фактически продолжали возглавлять группу компаний.

Кроме того, как говорится в обвинении, Белоусов и Юревич не декларировали доходы от бизнеса и не передавали данные налоговым органам.

Также оба предпринимателя использовали свои чиновничьи позиции для продвижения собственных бизнес интересов, отмечает прокуратура. В частности, Юревич и Белоусов получали многомиллионные субсидии для своих предприятий от государства. Как отмечает «Коммерсантъ»‎, иски Генпрокуратуры по аналогичным делам в 100% случаев были удовлетворены, а предприятия переданы в пользу государства. Так власти РФ получили контроль над крупнейшим дилером автомобилей в России «‎Рольф»‎, а также рядом крупных инфраструктурных объектов, включая Мурманский морской рыбный порт, а также свыше 15 заводов оборонного комплекса.

Россия объявила Юревича и Белоусова в международный розыск по обвинению в получении 3 млрд рублей взяток от подрядчиков дорожных работ в Челябинской области. Предположительно, оба находятся в Великобритании.