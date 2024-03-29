«После достройки канал Кош-Тепа сможет забирать около 20% водного стока реки Амударья для орошения сельскохозяйственных земель Афганистана, а его воздействие на летнее маловодье на Амударье усугубится из-за перераспределения стока со стороны Рогунской ГЭС, сооружаемой выше по течению в Таджикистане. Конечно же, это станет настоящим ударом по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи», — сообщил международный координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

Специалисты коалиции проанализировали свежие спутниковые снимки и подтвердили возобновление работ по строительству канала Кош-Тепа, о чем недавно заявляли власти Афганистана.

За прошедший месяц трасса канала увеличилась на 30 км и теперь доходит до внутренней речной дельты. Учитывая уже построенный участок канала длиной 108 км, проект Кош-Тепа на данный момент выполнен наполовину. Построив 177 км канала, правительство Афганистана планируют прорыть вспомогательные каналы для орошения 550 тыс. гектаров земли.

Региональный директор коалиции «Реки без границ» Александр Колотов выразил мнение о необходимости интеграции Афганистана в систему региональных договоренностей по распределению водных ресурсов среди стран Центральной Азии. Он подчеркнул, что без этого шага регион может столкнуться с серьезными проблемами и хаосом, связанными с управлением водными ресурсами.

В декабре прошлого года эксперты коалиции обнаружили на спутниковых изображениях доказательства значительного разлива воды длиной в 9 км на 75-м километре строящегося канала Кош-Тепа.

Проект Кош-Тепа вызывает серьезные опасения со стороны стран Центральной Азии. На саммите Международного фонда спасения Арала в сентябре 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил включить Афганистан в региональные дискуссии о совместном использовании водных ресурсов.

В ответ представитель правительства талибов Абдул-Латиф Мансур заявил, что Афганистан не считает себя связанным предыдущими договоренностями по использованию вод Амударьи, подчеркивая самостоятельный подход нынешнего афганского руководства к управлению водными ресурсами.