Филиппины не стремятся к борьбе или неприятностям, но не будут запуганы «незаконной и нецивилизованной» деятельностью Китая в Южно-Китайском море. Об этом сегодня заявило Министерство обороны страны в ответ на участившиеся столкновения между китайскими и филиппинскими судами в спорной части Южно-Китайского моря.

«Это также показывает неспособность китайского правительства вести открытые, прозрачные и законные переговоры. Их репертуар состоит только из покровительства и, если это не удается, запугивания малых стран», — подчеркнули в министерстве.

Заявление стало ответом на обвинение со стороны Китая в провокациях, дезинформации и предательстве после того, как Манила обвинила Пекин в агрессивном поведении в исключительной экономической зоне Манилы.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил вчера, что Филиппины примут ряд контрмер против Китая после последней конфронтации между двумя странами в спорном Южно-Китайском море, в результате которой пострадали филиппинские солдаты и были повреждены суда.

Его заявление также прозвучало после того, как министр обороны США Ллойд Остин повторил «железную» приверженность США своему давнему союзнику в телефонном разговоре со своим филиппинским коллегой Жилберто Теодоро.

Филиппины заявили, что китайская береговая охрана заблокировала их судно снабжения и повредила его из водомета, ранив трех солдат. В ответ Манила вызвала китайского посланника.

Береговая охрана Китая оправдывает свои действия, описывая их как «законное регулирование, перехват и высылку» иностранного судна, которое «пыталось силой вторгнуться» в «китайские воды». Китай претендует на 90% Южно-Китайского моря.

Претензии Китая были признаны необоснованными решением Международного суда в 2016 году, что не мешает Пекину строить искусственные острова и военные форпосты в спорных частях моря, разворачивая там береговую охрану, морскую милицию и рыболовецкие флотилии.

В противовес претензиям Китая лидер Филиппин Фердинанд Маркос - младший укрепляет альянс Манилы со своими союзниками: США, Австралией, Японией и Вьетнамом. В начале марта Маркос отправился в Европу, где, как утверждается, его правительство настаивало на оружейных сделках и военных учениях.