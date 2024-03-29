ПОЛИТИКА
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Ирландские активисты разместили наклейки с надписью «бойкот» на израильские товары
Группа ирландских активистов разместила наклейки с надписью «бойкот» на продукцию израильского производства в дублинском супермаркете Lidl. Во время акции на одного из активистов набросился менеджер и охранник магазина, говорится в заявлении организации «Акция в поддержку Палестины — Ирландия» (@actionforpalireland). По словам активистов, детские салфетки Lupilu, которые продаются в Lidl, «производятся в поселениях оккупированной Палестины». Кроме того, «материнская компания Lidl — Schwarz group направила огромные инвестиции в израильские технологические компании и в 2021 году приобрела стартап по кибербезопасности XM Cyber». #trtнарусском #израиль #ирландия #палестина #бойкот #бойкотизраиль #израильскиепродукты #газа #секторгаза #активисты #палестина #инвестиции #наклейки #trtrussian
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29 марта 2024 г.
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