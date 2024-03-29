«Я приглашаю вас принять участие в публичных слушаниях, на которых вам будет предоставлена возможность объяснить под присягой вашу причастность к источникам дохода вашей семьи и средствам, которые она использовала для его получения», — говорится в письме главы комитета по надзору Джеймса Комера.

Республиканцы конгресса хотят лучше разобраться в предполагаемых «$24 млн, которые поступили из иностранных источников вам, вашей семье и ее деловым партнерам», отмечает Комер.

«Комитет не выявил законных услуг, заслуживающих таких выгодных выплат», — подчеркнул конгрессмен.

Комер просит президента дать показания в палате представителей 16 апреля.

Республиканцы уже несколько месяцев занимаются расследованием, нацеленным на импичмент, которое преимущественно фокусируется на деловых операциях членов семьи Байденов. Оппоненты действующей власти ищут доказательства прямой связи между действиями Джо Байдена во время его вице-президентства и бизнес-деятельностью его сына Хантера.

Импичмент объявляет Палата представителей. Для него достаточно простого большинства, которое есть у республиканских оппонентов Байдена. После утверждения Палаты представителей обвинения рассматривает Сенат, и для их принятия необходимо получить две трети голосов. Этот порог не удавалось преодолеть еще ни разу за более чем 200-летнюю историю США.