Бербок утверждает, что управление регионом должны взять на себя палестинцы, «свободные от ХАМАС, свободные от террора, самоопределенные и со свободно избранным правительством всех палестинцев, в том числе и на Западном берегу».

По мнению Бербок, такие изменения не произойдут мгновенно, но важно сохранение политической перспективы ввиду продолжающегося конфликта.

Глава МИД добавила, что правительство Германии активно сотрудничает с арабскими партнерами для поддержания возможности реализации двухгосударственного решения.

В рамках этой работы уделяется внимание развитию гражданской инфраструктуры, реформам в Палестине и экономическому восстановлению территории. Ключевым аспектом сотрудничества является разработка системы безопасности, которая предполагает гарантии защиты как для Израиля, так и для палестинского народа.

«И это включает напоминание израильскому правительству, что политика поселений не только препятствует созданию палестинского государства, но и буквально препятствует миру. Потому что только решение о двух государствах может принести длительный мир и безопасность народу Израиля», — подчеркнула Бербок.

Ранее стало известно, что Испания пришла к соглашению с Ирландией, Мальтой и Словенией по реализации первых шагов к признанию Палестинского государства.

Премьер-министр Педро Санчес, выступая от имени Испании после заседания Евросовета в Брюсселе выразил надежду, что признание произойдет в период текущего четырехлетнего законодательного собрания, который начался в прошлом году.