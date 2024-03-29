На данный момент Баку и Ереван близки к миру, как никогда прежде. Однако существуют «проводники политики», мешающие этому процессу. Об этом в интервью китайскому телеканалу Phoenix рассказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Гаджиев упомянул о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, действуя в рамках статьи 51 Устава ООН, и подчеркнул, что страна столкнулась с «двойными стандартами и с оправданием политики внешней военной агрессии и оккупации, а также поощрением сепаратизма».

«Мы обеспечили мир и безопасность. Сейчас две страны близки к миру, как никогда прежде. Последние полгода на армяно-азербайджанской границе являются одними из самых спокойных периодов в истории двух стран», — подчеркнул помощник президента, добавив, что продвижение к мирному договору идет хорошо, но мир должен быть обеспечен между самими странами, без вмешательства извне.

В своем видении будущего Гаджиев выразил надежду превратить Южный Кавказ в регион мира и сотрудничества и упомянул о подготовленном тексте мирного договора и сформулированных 5 основополагающих принципах мира. Он подчеркнул, что, несмотря на прогресс, существуют силы, ведущие политику, которая негативно влияет на региональное сотрудничество и мирную повестку дня.