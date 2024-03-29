В городе Вахдат задержаны девять человек, которых считают причастными к теракту в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». После задержания подозреваемых доставили в Душанбе. По данным «РИА Новости» и Reuters, задержанные подозреваются в участии в террористической организации «ДАЕШ – Хорасан».

В России в рамках расследования теракта проходят 12 человек, восьмерых из них уже арестовали. Следствие считает четырех из арестованных непосредственными участниками нападения: это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В автомобиле подозреваемых были найдены паспорта Таджикистана.

Родственники Фаридуни сообщили, что его семья была насильно вывезена из дома в таджикском селе «людьми в официальной одежде».

Также под следствием находятся Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар. Следствие полагает, что они предоставили автомобиль и квартиру исполнителям теракта.

Еще один арестованный - Алишер Касимов. Он сдавал трехкомнатную квартиру, в которой жили террористы. Касимов утверждает, что не знал о планах террористов и не виновен.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека, более 180 пострадали. Состояние 4 человек остается крайне тяжелым.