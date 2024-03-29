Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство юстиции запрос о признании певицы Аллы Пугачевой «иностранным агентом». Об этом сообщило в пятницу государственное агентство РИА со ссылкой на телеграм-канал главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, где выложен этот документ.

Пугачева входит в число самых известных людей России, и в прошлом ее вклад в культурную жизнь страны отмечали как президент Владимир Путин, так и его предшественник Борис Ельцин.

Алла Пугачева известна также своими оппозиционными взглядами. В 2012 году на выборах президента России она оказывала широкую публичную поддержку оппозиционному кандидату Михаилу Прохорову, официально набравшему тогда 8% голосов.

После начала войны в Украине она осудила действия РФ и покинула страну. После смерти Михаила Горбачева в 2022 году Пугачева похвалила последнего советского лидера за приверженность свободе и неприятию насилия. Супруг певицы, известный российский телеведущий и стендап-комик, Максим Галкин был внесен в список иноагентов в сентябре 2022 года — в последние годы артист высмеивал российскую власть в своих выступлениях.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о процессе присвоения Пугачевой этого статуса.

«Нет, я, честно говоря, об этом ничего не слышал. И я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», - ответил Песков прессе в пятницу.