«Отношения между Индией и Россией в большей степени укоренены в советском прошлом. Однако это прошлое постепенно исчезает», — сказал Кулеба в ходе своего двухдневного визита в Индию.

В рамках переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром глава украинского МИД отметил, что отношения между двумя странами вышли на новый уровень.

«В ходе наших искренних и всеобъемлющих переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром мы обсудили двусторонние отношения, ситуацию в наших регионах и вопросы глобальной безопасности. Мы уделили особое внимание Формуле мира и последующим шагам на пути ее имплементации. Мы договорились возобновить уровень сотрудничества между нашими странами, который существовал до полномасштабной войны России против Украины, а также определить новые перспективные проекты, которые выведут наши отношения на следующий уровень», — написал глава МИД Украины в соцсети X.

Кроме того, Кулеба заявил о значительных перспективах для Дели в укреплении торговых и технологических связей с Украиной.

«Мы заинтересованы в некоторых товарах тяжелого машиностроения, которые производит Индия», – отметил Кулеба.

По словам главы МИД, Украина ищет способы возобновления торговли с Индией, в частности в аграрном секторе. Кулеба также пригласил индийские предприятия участвовать в поствоенной реконструкции страны.

«После войны Украина, вероятно, станет крупнейшей строительной площадкой в мире, и индийские компании могут принять участие в восстановлении», — сказал министр.

В беседе с Times of India Кулеба подчеркнул, что Украина не возражает против сотрудничества Индии и России.

«Наша задача – донести до Дели простую мысль. Когда вы сотрудничаете с Россией, пожалуйста, знайте, что красной линией для Украины является финансирование российской военной машины», — заключил Кулеба.

Украина ставит перед собой цель организовать саммит мировых лидеров в ближайшие месяцы, исключая участие России, для продвижения инициативы мира, предусматривающей вывод российских войск с украинской территории.