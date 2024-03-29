Итальянские вооруженные силы заявляют о необходимости увеличения численности армии, в частности, за счет создания относительно небольшого резервного корпуса. Об этом говорит начальник штаба обороны Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Численность итальянской армии должна была сократиться до 150 тыс. человек в 2024 году. В законе 2012 года было указано, что к 2024 году общая численность личного состава вооруженных сил Италии должна быть сокращена с 190 тыс. человек на тот момент до 150 тыс.

Однако в 2022 году итальянские власти приняли решение сократить армию до 160 тыс. человек.

Но по словам Драгоне, этой численности все равно недостаточно.

«У нас абсолютно неадекватная численность: 150 тыс. - это неосуществимо, 160 тыс., утвержденное для нас число, все еще слишком мало, а с 170 тыс. мы находимся на грани выживания. В нашей армии происходят изнурительные изменения. Времена изменились, угрозы изменились, и наши обязательства становятся все более обширными. Мы хотим иметь европейскую оборону, и это потребует больших усилий. Я подал заявку на увеличение численности личного состава. Я буду продолжать просить больше людей, пока меня не выгонят», - сказал он.