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Байден пообещал меры против РФ
Президент США Джо Байден выступил с заявлением в годовщину ареста американского журналиста
Байден пообещал меры против РФ
Джо Байден / Photo: AFP
29 марта 2024 г.

В пятницу президент США Джо Байден сделал заявление по случаю годовщины ареста в России журналиста Эвана Гершковича. Он сказал, что Россия ответит за «отвратительные попытки» использовать американцев в качестве разменной монеты.

32-летний Гершкович, писавший для The Wall Street Journal стал первым американским журналистом, арестованным по обвинению в шпионаже в России. Он был задержан ФСБ 29 марта прошлого года.

«Как я уже говорил родителям Эвана, я тоже не теряю надежды. Мы будем продолжать работать каждый день, чтобы добиться его освобождения», - сказал Байден, назвав задержание журналиста «абсолютно несправедливым и незаконным».

«Мы продолжим осуждать и наказывать за отвратительные попытки России использовать американцев в качестве разменной монеты», - добавил Байден.

В четверг Кремль заявил, что необходимо соблюдать полную тишину, когда речь заходит о возможном обмене заключенными с участием Гершковича.

Гершкович уже год находится в московской тюрьме строгого режима «Лефортово», срок его содержания под стражей продлен до 30 июня.

Лидеры обеих партий в Конгрессе США, включая лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона, также выступили в пятницу с совместным заявлением, в котором назвали арест журналиста необоснованным и несправедливым.

В своих заявлениях в пятницу Байден и Блинкен также осудили задержание Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, арестованного в Москве в 2018 году и приговоренного к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в 2020 году.

Он и правительство США отрицают обвинения в шпионаже.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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