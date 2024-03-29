Чтобы противостоять российскому наступлению, украинским военным придется мобилизовать меньше людей, чем ожидалось. Об этом заявил в пятницу главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Президент Владимир Зеленский заявлял в декабре, что военные предложили мобилизовать еще до 500 тыс. граждан, поскольку РФ усилила наступательные действия.

Назначенный в прошлом месяце главнокомандующий Александр Сырский заявил в интервью, что эта цифра была «значительно сокращена» после пересмотра ресурсов. Новую цифру он не озвучил.

«Мы рассчитываем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать свою родину», - сказал он агентству Укринформ. «Я говорю не только о мобилизованных, но и о бойцах-добровольцах».

Мобилизационные усилия Украины тормозятся из-за ослабления энтузиазма и сообщений о коррупции и злоупотреблениях на призывных пунктах. Законопроект, который позволит чиновникам призывать больше солдат, в настоящее время проходит через парламент.

Сырский добавил, что ревизия небоевых подразделений позволила военным планировщикам отправить на фронт «тысячи» военнослужащих, и что роли боевого обеспечения в обороне Украины «не менее важны».

«Война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, - это война на истощение, война логистики», - сказал он. «Поэтому нельзя недооценивать важность эффективности тыловых подразделений».

В интервью Укринформу Сырский сказал также, что украинские войска «определенно» удержали бы позиции в Авдеевке, если бы Киев получил больше боеприпасов и средств ПВО от своих западных партнеров.