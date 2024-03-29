В первом квартале текущего года, согласно данным Dow Jones Market, цена Brent выросла на 13,6%, WTI — на 16,1%. Факторы, влияющие на котировки, остаются неизменными —кривая спроса с предложением и геополитика с макроданными, отметил в разговоре TRT на русском финансовый эксперт, автор проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Причем последний фактор — это чисто спекулятивные отскоки в обе стороны. Сейчас нефть держится на относительно высоких уровнях из-за геополитических распрей: Украина, сектор Газа и атаки хуситов на танкеры в Красном море. Вместе с этим растет спрос на топливо в Китае, там постепенно восстанавливается производство, что дает некоторую подпитку ценам», — объяснил аналитик.

Кроме того, страны ОПЕК+ объявили 3 марта о продлении добровольного сокращения добычи нефти и во II квартале текущего года. Так, Саудовская Аравия сохранит снижение на уровне 1 млн баррелей в сутки, Ирак снизит на 220 тыс., Объединенные Арабские Эмираты — на 163 тыс., Кувейт — на 135 тыс., Казахстан — на 82 тыс., Алжир — на 51 тыс., а Оман — на 42 тыс. баррелей в сутки.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что коррекция цен вверх или вниз была неизбежной. Он ожидает дальнейшего роста котировок.

«Страны ОПЕК+ в последнее время проводят совершенно однозначную политику: их усилия направлены скорее на поддержание доходности, чем на балансировку рынка. США же, на мой взгляд, не сможет «выбросить» на рынок достаточно углеводородов, чтобы полностью парировать возможные эффекты. Так что, на мой взгляд, с наибольшей вероятностью цены в ближайший год будут стремиться к порогу в $110 за баррель», — пояснил он TRT на русском.

Технически нефтяной рынок чувствует себя довольно неплохо, также подчеркивает Кричевский. По его словам, сегодня не прослеживаются факторы, которые могли бы способствовать снижению цен. Вместе с тем спрос остается стабильным, а проблемы с логистикой через Красное море делают нефть чуть дороже из-за некоторого дефицита.

«Другой вопрос, что рост идет с середины декабря и достаточно стабильный, поэтому можно ждать коррекции в район $82-83 долларов с текущих $87. Что касается движения вверх, то есть сопротивление на $90 и $94», — предположил эксперт.

Экономист Александр Разуваев рассказал TRT на русском о том, что будет, если нефть перешагнет отметку в $100.

«Можно вспомнить 2008 год, когда баррель нефти стоил $140. Тогда в Европе начались демонстрации, поскольку производства несли очень большие издержки. Допускаю, что сегодня протесты могут начаться и при стоимости чуть выше $100, поскольку европейские производители чувствуют себя не очень хорошо», — сказал аналитик.

Вместе с тем высокая цена на нефть будет выгодна для наполнения российского бюджета, а также станет спасением для экономики Ирана, подчеркивает собеседник агентства: «Очень многое зависит от поведения ОПЕК. Ситуация, которая сложилась во время пандемии, показала, что альянс может серьезно влиять на цены».