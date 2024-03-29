Популярность премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжает падать на фоне продолжающегося наступления на Газу. Согласно последнему опросу общественного мнения, следующим премьер-министром должен стать Бенни Ганц, лидер партии «Национальное единство» и нынешний член военного кабинета.

Согласно опросу, опубликованному в пятницу израильской газетой Maariv, 45% израильтян отдают предпочтение Ганцу в качестве премьер-министра, в то время как только 38% считают, что Нетаньяху подходит на эту должность. Опрос показывает последовательное снижение популярности партии «Ликуд» во главе с Нетаньяху, как и предыдущие опросы, проведенные после октября 2023 года.

Согласно опросу, партия Ганца «Национальное единство» получила бы 33 места в 120-местном Кнессете, если бы выборы состоялись сегодня, по сравнению с нынешними 12 местами. В отличие от этого, согласно опросу, партия «Ликуд» получила бы только 19 мест в парламенте, по сравнению с нынешними 32.

Оппозиционная партия «Новая надежда» под руководством Гидеона Саара, вышедшая из партии «Национальное единство», получила бы четыре места, говорится в опросе. Религиозно-сионистская партия, возглавляемая министром финансов Бецалелем Смотричем, не сможет преодолеть избирательный барьер, согласно результатам.

Опрос общественного мнения показал, что группа, поддерживающая Нетаньяху, получит 46 мест, а группа, выступающая против него, - 64 места. Альянс между арабскими партиями, отвергающими оба блока, получит 10 мест.

Для формирования правительства в Израиле необходим как минимум 61 голос в Кнессете. Это говорит о том, что если бы выборы состоялись сегодня, Нетаньяху не смог бы сформировать правительство.

Однако учитывая нежелание Нетаньяху проводить досрочные выборы, ближайшая перспектива голосования в Израиле не просматривается.