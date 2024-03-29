В больнице Газы борются за жизнь недоношенной малышки, умирающей от недоедания

Драматические кадры из реанимации больницы «Камаль Адван» в Газе, куда поступила недоношенная новорожденная девочка Лейла. Она оказалась на грани смерти из-за недоедания и обезвоживания. В таком положении сейчас находятся десятки малышей из-за непрекращающейся агрессии Израиля и блокады сектора Газа. #trtнарусском #палестина #голод #палестинцы #ребенок #газа #секторгаза #реанимация #малыш #недонешенныйребенок #недоедание #дети #палестинскиедети #блокада #агрессия #израиль #trtrussian