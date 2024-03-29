ПОЛИТИКА
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Кадры покинутых жилых домов на окраине Воркуты
Дрон запечатлел заброшенные дома в поселке Заполярный на окраине Воркуты, который считается самым холодным городом Европы. Заполярный был основан в 1955 году. В советское время там проживало почти 10 тыс. человек. Большая часть жителей из-за отсутствия работы покинула поселок. Сейчас там проживает около 400 человек. #trtнарусском #воркута #холод #россия #север #заброшенныйгород #заполярный #поселок #мороз #trtrussian
ьтитьи / Others
29 марта 2024 г.
Истории
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