Кадры покинутых жилых домов на окраине Воркуты

Дрон запечатлел заброшенные дома в поселке Заполярный на окраине Воркуты, который считается самым холодным городом Европы. Заполярный был основан в 1955 году. В советское время там проживало почти 10 тыс. человек. Большая часть жителей из-за отсутствия работы покинула поселок. Сейчас там проживает около 400 человек. #trtнарусском #воркута #холод #россия #север #заброшенныйгород #заполярный #поселок #мороз #trtrussian