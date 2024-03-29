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СК РФ: террористы ехали в Киев за деньгами
Следственный комитет России заявил, что фигуранты дела о теракте направлялись в Киев
СК РФ: террористы ехали в Киев за деньгами
Алишер Касимов, обвиняемый в предоставлении жилья четырем мужчинам, обвиняемым в теракте / Photo: Reuters
29 марта 2024 г.

Согласно заявлению Следственного комитета (СК) РФ, задержанные сообщили, что их работу курировал с помощью мессенджера Telegram человек, которого они не знают лично. СК утверждает также, что после совершения теракта мужчины направлялись в сторону границы с Украиной. По версии ведомства, подозреваемые в теракте ехали в Киев, где собирались получить «обещанное им вознаграждение».

В пятницу в Москве был арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» – гражданин Таджикистана Лутфуллои Назримада. Его обвиняют в участии «в схеме финансирования террористов».

Прежде были арестованы другие восемь фигурантов дела — Алишер Касимов, обвиняемый в том, что сдал квартиру подозреваемым в теракте; братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил Исломов, а также, согласно следствию, сами исполнители – граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Судебный процесс был закрыт для прессы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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