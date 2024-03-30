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Отток граждан Таджикистана из России
Таджикистан фиксирует отток мигрантов после теракта в «Крокусе»
Отток граждан Таджикистана из России
«Крокус Сити Холл» / Фото: Reuters / Others
30 марта 2024 г.

Министерство труда Таджикистана зафиксировало значительный отток трудовых мигрантов из России в связи с паническими настроениями и сообщениями о притеснениях после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — сообщила ТАСС заместитель министра труда Шахноза Нодири.

Она выразила надежду, что отток окажется временным явлением и призвала не поддаваться на провокации в интернете, способствующие межнациональной розни.

Стоит отметить, что Россия является наиболее популярным направлением для таджикских трудовых мигрантов, где их насчитывается более 627 тыс.

Теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта, привел к гибели 144 человек и ранению более 550.

Четверо из 12 подозреваемых в организации и непосредственном участии в атаке оказались гражданами Таджикистана, что усугубило ситуацию для мигрантов в России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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