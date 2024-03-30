ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Змиевская ТЭС полностью разрушена
«Центрэнерго» сообщает о разрушении крупной теплоэлектростанции в результате авиаударов РФ
Змиевская ТЭС полностью разрушена
Пожар на теплоэлектростанции, Киев / Photo: Reuters
30 марта 2024 г.

Змиевская ТЭС, одна из крупнейших электростанций в Харьковской области, полностью разрушена в результате обстрела российскими войсками. Об этом сообщает «Центрэнерго», украинская энергетическая компания своем сайте.

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. <…> Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования», — сообщает «Центрэнерго».

По мощности Змиевская ТЭС занимала пятое место среди теплоэлектростанций Украины. Предприятие было атаковано ракетами 22 марта, в результате чего почти весь Харьков остался без электричества.

В ночь на 29 марта войска РФ снова нанесли массированную удар по энергетической инфраструктуре Украине.

«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений», — говорят представители «Укрэнерго».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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