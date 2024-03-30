Во время визита в Вашингтон министр обороны Израиля Йоав Галант добился прогресса в вопросе переброски армий из трех арабских стран в сектор Газа. Изначально их задачей будет обеспечение безопасности гуманитарных конвоев и строительство порта в Газе, сообщает израильское издание Yedioth Ahronoth.

Издание подчеркивает, что Соединенные Штаты возглавят проект, несмотря на отсутствие американских войск в секторе Газа. Сообщается, что основная цель военной миссии - обеспечение безопасности конвоев с гуманитарной помощью и порта для их доставки в сектор Газа. Галант проинформировал премьер-министра Нетаньяху, военный кабинет и начальника штаба о прогрессе и намерен продолжить работу по продвижению проекта.

Портал Axios со ссылкой на источники также пишет, что Галант в ходе визита в США выдвинул инициативу о размещении многонациональной военной группировки в секторе Газа с участием солдат из арабских стран. По информации портала, Галант обратился к США за политической и материальной поддержкой проекта, который предусматривает безопасность временного причала, строящегося Вашингтоном, и сопровождение гуманитарных конвоев.

«Такой шаг создаст руководящий орган в регионе, который не будет [связан с] ХАМАС, и решит растущую проблему Израиля с США относительно гуманитарной ситуации в Газе», — рассказал высокопоставленный израильский чиновник Axios. По словам источника, идея уже обсуждалась с представителями трех арабских стран, включая Египет.

«Есть прогресс в продвижении этой инициативы как с точки зрения готовности администрации Байдена обсуждать ее, так и с точки зрения открытости арабских стран к этой идее», — поделился израильский чиновник.

Собеседник портала из американской администрации подтвердил, что основной страной, рассматривающей идею, является Египет. Но он указал, что для введения в сектор Газа войск потребуется приглашение Палестинской администрации, и оценил шансы на ее реализацию в ближайшее время как небольшие из-за разногласий Палестины и Израиля.

Тем не менее источник из одной из арабских стран указал на непонимание позиции со стороны Израиля, подчеркнув, что арабские государства не готовы отправлять войска для охраны гуманитарных конвоев на текущий момент, но могут рассмотреть участие в миротворческих миссиях после завершения военных действий.

В понедельник американский сайт Politico сообщил, что официальные лица в администрации президента США Джо Байдена ведут «предварительные переговоры» о стабилизации ситуации в секторе Газа после войны, в том числе о предложении Пентагону помочь в финансировании многонациональных сил или «палестинских миротворческих команд».