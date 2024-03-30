В рамках мероприятия, посвященного Международному дню за мир без отходов, которое прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении выразил особую благодарность Эмине Эрдоган за ее вклад в борьбу с проблемой отходов.

Гутерриш особо подчеркнул: «Я хочу выразить благодарность уважаемой Эмине Эрдоган, супруге президента Турецкой Республики, за ее мудрое руководство в таком критически важном вопросе, как нулевые отходы».

Гутерриш также подчеркнул значимость глобального сотрудничества и усилий каждого сектора общества в достижении цели нулевых отходов. Он отметил, что «наша планета утопает» в мусоре, который «отравляет нашу воду и землю, вызывая заболевания, дискомфорт и даже смерть».

Генеральный секретарь ООН призвал к объединению усилий для заключения международного соглашения, направленного на борьбу с пластиковым загрязнением, и подчеркнул важность перехода к циркулярной экономике для устойчивого развития.