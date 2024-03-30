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Генсек ООН благодарит первую леди Турции
Генеральный секретарь ООН выразил благодарность Эмине Эрдоган за ведение глобальной кампании по нулевым отходам, подчеркнув важность этой деятельности для планеты
Генсек ООН благодарит первую леди Турции
Антониу Гутерриш выступил на мероприятии, посвященном Международному дню за мир без отходов / Фото: АА / Others
30 марта 2024 г.

В рамках мероприятия, посвященного Международному дню за мир без отходов, которое прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении выразил особую благодарность Эмине Эрдоган за ее вклад в борьбу с проблемой отходов.

Гутерриш особо подчеркнул: «Я хочу выразить благодарность уважаемой Эмине Эрдоган, супруге президента Турецкой Республики, за ее мудрое руководство в таком критически важном вопросе, как нулевые отходы».

Гутерриш также подчеркнул значимость глобального сотрудничества и усилий каждого сектора общества в достижении цели нулевых отходов. Он отметил, что «наша планета утопает» в мусоре, который «отравляет нашу воду и землю, вызывая заболевания, дискомфорт и даже смерть».

Генеральный секретарь ООН призвал к объединению усилий для заключения международного соглашения, направленного на борьбу с пластиковым загрязнением, и подчеркнул важность перехода к циркулярной экономике для устойчивого развития.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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