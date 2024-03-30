ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кадровая чистка Зеленского продолжается
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего многолетнего помощника, а также несколько советников и двух представителей
Кадровая чистка Зеленского продолжается
Владимир Зеленский / Photo: AFP
30 марта 2024 г.

Зеленский уволил главного помощника Сергея Шефира с должности первого помощника, на которой он работал с 2019 года. Известно также о долгих партнерских отношениях и совместных проектах Зеленского и Шефира до прихода обоих в политику.

Украинский президент также освободил от обязанностей трех советников и двух представителей, курировавших волонтерскую деятельность и права военнослужащих.

Никаких комментариев по очередным шагам в масштабной кадровой перетряске последних месяцев со стороны президента Украины не последовало.

В минувший вторник был уволен Алексей Данилов, занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначенный послом в Молдове, а 8 февраля - Валерий Залужный, возглавлявший вооруженные силы. В начале этого месяца он был назначен послом Украины в Великобритании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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