Парламент Франции осудил массовое убийство алжирцев в Париже полицией в 1961 году. Десятки мирных демонстрантов погибли тогда во время разгона парижской полицией акции протеста алжирцев. Масштабы этой бойни десятилетиями скрывались французскими властями, пока в 2021 году президент Макрон не осудил ее как «непростительную».

В тексте резолюции подчеркивается, что расправа произошла «под руководством префекта полиции Мориса Папона», а также содержится призыв официально увековечить память о массовом убийстве.

Законопроект, выдвинутый депутатом от партии «зеленых» Сабриной Себаихи и депутатом от правящей партии «Возрождение» Жюли Дельпеш, был одобрен 67 депутатами при 11 против.

Себаихи заявила, что голосование представляет собой первый шаг к признанию этого преступления «в качестве государственного преступления».

Термин «государственное преступление» не фигурирует в тексте резолюции, которая была разработана совместно партией Макрона и Елисейским дворцом.

В 60-ю годовщину кровопролития в 2021 году Макрон признал, что несколько десятков демонстрантов были убиты, а «их тела брошены в реку Сену».

Точное число жертв так и не было названо, и некоторые активисты считают, что их могло быть несколько сотен.

В 2012 году тогдашний президент Франсуа Олланд отдал дань памяти жертвам кровавого разгона демонстрации, участники которой выступали за право на независимость.

Демонстрация была созвана в последний год все более жестоких попыток Франции сохранить Алжир в качестве своей колонии.

За прошедшие годы Франция предприняла несколько попыток залечить раны в отношениях с Алжиром, но она отказывается «извиняться или каяться» за 132 года зачастую жестокого правления, которое закончилось в 1962 году.