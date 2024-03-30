Британская полиция по борьбе с терроризмом расследует ножевое ранение иранского телеведущего возле его дома в Лондоне. Это происходит на фоне участившихся угроз спутниковому новостному каналу на языке фарси, который давно критикует правительство Ирана.

Поурия Зераати, ведущий лондонского канала Iran International, получил ножевое ранение в ногу в пятницу днем и находится в больнице в стабильном состоянии. Об сообщает телеканал. Состояние ведущего не представляет угрозы для жизни.

Полиция Лондона заявила, что ситуация с Зераати, а также недавние угрозы иранским журналистам, находящимся в Великобритании, послужили поводом для контртеррористического расследования, хотя мотивы нападения пока неясны.

«Пока мы продолжаем оценивать обстоятельства этого инцидента, детективы ведут расследование по нескольким направлениям, и на данный момент наша первоочередная задача - установить личность того, кто стоял за этим нападением, и арестовать его», - говорится в заявлении Доминика Мерфи, главы Контртеррористического командования полиции.

«Я понимаю, что этот инцидент может вызвать более широкую обеспокоенность - особенно у тех, кто работает в аналогичной сфере, а также у представителей иранских общин», — добавил он.

Представитель Iran International Адам Бэйли назвал нападение «очень пугающим». Хотя журналистам канала угрожали и прежде, нападение такого рода происходит впервые, сказал Бейли в интервью BBC.

Мехди Хоссейни Матин, поверенный в делах Ирана в Великобритании, заявил, что «мы отрицаем какую-либо связь» с инцидентом.

Полиция заявила, что они раскрыли несколько заговоров с целью убийства или похищения людей в Великобритании, которые считались врагами иранского правительства. По словам полицейских, они сотрудничают со спецслужбами, чтобы сорвать будущие заговоры и обеспечить защиту организациям и лицам, ставшим объектом нападения.

В начале прошлого года Iran International временно прекратил свою работу в Лондоне и переехал в студии в Вашингтоне после того, как, по ее словам, обострились «угрозы со стороны Ирана, поддерживаемые государством». Телеканал возобновил работу на новом месте в Лондоне в сентябре прошлого года.

В декабре гражданин Австрии был осужден за попытку сбора информации, которая могла оказаться полезной для террористической атаки. Охранники заметили его во время наблюдения за бывшей штаб-квартирой Iran International. 31-летний Магомед-Хусейн Довтаев был приговорен к трем годам и шести месяцам тюремного заключения.