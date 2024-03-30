Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун Фахреттин Алтун написал статью, в которой выразил свои мысли о местных выборах 31 марта.

Статья Алтуна была опубликована более чем в 50 изданиях в 13 странах, включая итальянский Il Messaggero, греческий Kathimerini, новостной портал Harlem Times в Соединенных Штатах, российское агентство «Интерфакс» и китайские интернет-платформы Sina и Sohu. Среди других изданий, опубликовавших статью Алтуна, — швейцарская газета Post, принадлежащая турецкой диаспоре, малайзийский новостной портал Astro Avani, а также ведущие газеты и новостные порталы в Боснии и Герцеговине, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане и Турецкой Республике Северного Кипра.

Честные, прозрачные и последовательные выборы

В статье Алтун подчеркнул фундаментальное значение честных, прозрачных и последовательных выборов в современных демократиях.

«Краеугольным камнем демократии является то, что мандат и власть лидеров исходят от избирателей, что требует регулярного обновления этих мандатов через выборы», — написал он в субботу.

«Через выборы граждане не только имеют возможность оценить политику и действия своих лидеров, но и выразить свое отношение к ним, как положительное, так и отрицательное», — добавил он.

Зрелая демократическая культура Турции

Подчеркивая достижения Турции с момента введения многопартийной системы в 1946 году, Алтун утверждает, что Турция занимает лидирующие позиции среди стран, проводящих регулярные, честные и прозрачные выборы.

«Институты, такие как Высшая избирательная комиссия Турции (YSK), обеспечивают проведение выборов в Турции под наблюдением независимых наблюдателей, тем самым способствуя формированию зрелой политической культуры, где гарантирована безопасность выборов, и граждане доверяют избирательному процессу», — написал он.

Высокая явка избирателей на майских выборах

Алтун указал, что приверженность Турции демократическим ценностям очевидна по показателям явки избирателей.

«Согласно данным YSK, явка избирателей составила 88,92% на выборах, проведенных 14 мая, и 85,72% на втором туре президентских выборов 28 мая», — сказал он, добавив: «Турция заняла третье место среди стран уровню явки избирателей на выборах 14 мая 2023 года».

Явка избирателей в Турции превзошла многих западных членов ОЭСР, таких как Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания, согласно данным ОЭСР и Международного института демократии и содействия выборам (IDEA).

«Местные выборы 31 марта — важный этап»

Накануне местных выборов, которые состоятся 31 марта, Алтун также подчеркнул важность того, чтобы местные органы власти обладали видением и перспективой, соответствующими потребностям и чаяниям населения.

Он подчеркнул роль демократического участия и связи с местными властями в удовлетворении этих потребностей. Алтун выразил уверенность в том, что предстоящие местные выборы дальше укрепят демократию и социальное единство Турции как внутри страны, так и на международной арене.

«Местные выборы 31 марта рассматриваются как значительный этап в демократическом пути Турции, отражая ее решимость построить «Век Турции», — написал он.

В соответствии с демократическими принципами, на которых основана Турция, Алтун подтвердил, что результаты выборов, кто бы ни одержал победу - правящая партия или оппозиция, будут уважаться. Турция продолжит быть стабилизирующей силой на международной арене, отметил он.

«Век Турции»

«С выборами 31 марта Турция не только добавит новый успешный опыт в свою демократическую культуру, но также подготовит все провинции, особенно такие города как Стамбул и Анкара, к «Веку Турции», — сказал он.

Он также упомянул национальное развитие, обновление и строительство городов после землетрясения 6 февраля. Преобразование в устойчивые города тех, которые подвержены землетрясениям, например, Стамбул, он назвал главным видением на будущее после выборов.

По его словам, еще одним важным аспектом выборов 31 марта является то, что в течение 4 лет после этих выборов новые выборы проводиться не будут. Отсылая к этому, он сказал: «Цель вступления в «Век Турции» с новой, гражданской конституцией будет самой важной идеей и повесткой дня на следующие четыре года».

«В течение этих четырех лет Турция продолжит свои усилия по развитию, начатые под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не сбавляя темпов», — добавил он, подчеркнув, что будут продолжены услуги во всех областях, от коммуникации до дипломатии, от экономического развития до инвестиций в инфраструктуру.