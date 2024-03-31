Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган проголосовали в районе Ускюдар Стамбула на местных выборах.

«Я думаю, что местные выборы, надеюсь, принесут благоприятный результат для нашей страны и нашего народа», – заявил глава государства после голосования.

В ходе своего визита на избирательный участок, президент и его супруга были тепло встречены собравшимися гражданами и местными должностными лицами.

Президент подчеркнул, что две выборные гонки за короткий промежуток времени утомили как народ, так и его лично из-за интенсивности кампаний.

Турецкий лидер выразил уверенность, что выборы заложат фундамент для «начала новой эры» в Турции и станут «началом нового века для нашей страны». Он выразил благодарность народу за поддержку и преданность, а также поблагодарил всех членов избирательных комиссий за их работу.

*** 09:00

В Турции началось голосование на выборах глав муниципалитетов, по итогам которых будут избраны представители на следующие пять лет.

На 206 845 избирательных участках свои голоса отдадут 61 441 882 избирателя. В выборах участвуют 34 политические партии страны, включая действующую Партию справедливости и развития.

Избирательные участки в некоторых провинциях, таких как Адыяман, Агры и другие, открылись в 07:00 и закроются в 16:00 по местному времени. В остальной части страны избирательные участки принимают голоса с 08:00 до 17:00. Сразу после закрытия начнется подсчет голосов.

В день выборов введены особые меры: С 06:00 до 24:00 запрещена продажа алкогольных напитков, а развлекательные центры останутся закрытыми. До закрытия избирательных участков турецкие СМИ не будут передавать какие-либо новости, прогнозы или комментарии относительно хода голосования.