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Масштабная эвакуация в Казахстане
Более 10 тыс. человек эвакуированы из-за паводков. Власти ограничили движение на границе с Россией
Масштабная эвакуация в Казахстане
Противопаводковые мероприятия в Актюбинской области / Фото: МЧС Казахстана / Others
31 марта 2024 г.

Количество эвакуированных из-за наводнений в различных регионах Казахстана достигло 10,5 тыс. человек к вечеру субботы, среди них 5 101 ребенок. По данным МЧС, в пунктах временного размещения находится 5 497 человек.

«В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Улытау и Абай спасены и эвакуированы 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 497 человек», — сообщила пресс-служба МЧС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично контролирует усилия правительства и местных властей по устранению последствий наводнений в нескольких регионах страны, сообщает пресс-службы главы государства.

В свете сложившейся ситуации власти Казахстана ввели ограничения на движение транспорта на некоторых участках казахстанско-российской границы.

Комитет национальной безопасности Казахстана объявил: «В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения».

Водителям порекомендовали корректировать маршруты в связи с образованием скоплений транспорта перед пунктами пропуска.

МЧС Казахстана также сообщило о введении режимов ЧС местного масштаба в нескольких районах Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Улытауской областей, вызванных масштабными паводками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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