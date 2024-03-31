Количество эвакуированных из-за наводнений в различных регионах Казахстана достигло 10,5 тыс. человек к вечеру субботы, среди них 5 101 ребенок. По данным МЧС, в пунктах временного размещения находится 5 497 человек.

«В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Улытау и Абай спасены и эвакуированы 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 497 человек», — сообщила пресс-служба МЧС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично контролирует усилия правительства и местных властей по устранению последствий наводнений в нескольких регионах страны, сообщает пресс-службы главы государства.

В свете сложившейся ситуации власти Казахстана ввели ограничения на движение транспорта на некоторых участках казахстанско-российской границы.

Комитет национальной безопасности Казахстана объявил: «В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения».

Водителям порекомендовали корректировать маршруты в связи с образованием скоплений транспорта перед пунктами пропуска.

МЧС Казахстана также сообщило о введении режимов ЧС местного масштаба в нескольких районах Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Улытауской областей, вызванных масштабными паводками.