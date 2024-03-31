Министерство обороны Азербайджана выступило с решительным предупреждением в адрес Армении, подчеркнув свою готовность противостоять любым военным провокациям.

«На различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск Вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«В последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, агрессивная риторика против нашей страны достигла высокой отметки, возросло количество подстрекательской информации», — заявили в министерстве.

В министерстве отметили, что повышенная активность армянских вооруженных сил и рост агрессивной риторики в Армении указывают на возможные «подготовки к попыткам провокации».

«Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена армией Азербайджан», — заявили в оборонном ведомстве.

В свете этих событий ответственность за любое обострение ситуации полностью будет лежать на Армении и ее поддерживающих сторонах, подчеркнули в Минобороны.