ТУРЦИЯ
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Облава на сторонников ДАЕШ в Турции
51 подозреваемый задержан в ходе операции против ДАЕШ в 21 провинции
Облава на сторонников ДАЕШ в Турции
Операция против ДАЕШ в Турции / Others
31 марта 2024 г.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о проведении операции Bozdoğan-18 против ДАЕШ, в результате которой в 21 провинции были задержаны 51 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации.

В ходе операции были конфискованы многочисленные документы, а также цифровые материалы. «Мы не дадим террористам ни малейшего шанса. Благодаря молитвам и поддержке нашего народа, мы будем продолжать нашу бескомпромиссную борьбу с помощью выдающихся усилий наших сил безопасности», — написал Ерликая в своем посте в социальной сети.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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