ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Париже атлетам из РФ и Беларуси не рады
Мэр Парижа Идальго заявила, что российских и белорусских спортсменов не ждут на Олимпийских играх 2024 года
В Париже атлетам из РФ и Беларуси не рады
Анн Идальго / Фото: Reuters / Others
31 марта 2024 г.

Мэр Парижа Анн Идальго во время поездки в Киев выразила свою позицию относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже», – заявила Идальго. В то же время, она подчеркнула поддержку украинским спортсменам и народу Украины.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступать на Играх только под нейтральным флагом, а также им будет запрещено участвовать в церемонии открытия. Церемония пройдет на реке Сена и станет центральной частью Олимпиады, которая будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Кроме того, Франция объявила о планах усилить меры безопасности на время Игр. Для этого будут привлечены военных из партнерских стран. Также состоится проверка до миллиона человек, включая спортсменов и жителей, проживающих вблизи ключевых объектов инфраструктуры.

Во время церемонии открытия все аэропорты вокруг Парижа будут закрыты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us