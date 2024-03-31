Мэр Парижа Анн Идальго во время поездки в Киев выразила свою позицию относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже», – заявила Идальго. В то же время, она подчеркнула поддержку украинским спортсменам и народу Украины.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступать на Играх только под нейтральным флагом, а также им будет запрещено участвовать в церемонии открытия. Церемония пройдет на реке Сена и станет центральной частью Олимпиады, которая будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Кроме того, Франция объявила о планах усилить меры безопасности на время Игр. Для этого будут привлечены военных из партнерских стран. Также состоится проверка до миллиона человек, включая спортсменов и жителей, проживающих вблизи ключевых объектов инфраструктуры.

Во время церемонии открытия все аэропорты вокруг Парижа будут закрыты.