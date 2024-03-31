«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство», — отмечается в сообщении НАК.

В 05:30 утра местного времени в Каспийске и двух районах Махачкалы был объявлен режим контртеррористической операции. Районы, охваченные операцией, были перекрыты, а жители столкнулись с ограничениями передвижения.

В ходе операции в квартирах Каспийска и Махачкалы спецназом были заблокированы лица, подозреваемые в терроризме. Была проведена эвакуация населения из прилегающих зданий.

«В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — говорится в сообщении НАК.

К полудню в воскресенье режим контртеррористической операции в обоих населенных пунктах был снят.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий», – сообщили в НАК.

В начале марта власти РФ вводили режим КТО в республике Ингушетия, где «группу боевиков» заблокировали и убили в одном из многоквартирных домов Карабулака. Позже в НАК заявили, что они являлись приверженцами ДАЕШ.