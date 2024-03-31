31 марта 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Генсек ООН благодарит Эмине Эрдоган за участие в программе «Ноль отходов»
Генеральный секретарь ООН выразил благодарность первой леди Турции Эмине Эрдоган за участие в международном проекте «ноль отходов». Антониу Гутерриш выступил с видеообращением по случаю Международного дня за мир без отходов, который отмечается 30 марта. #trtнарусском #эрдоган #оон #благодарность #эминеэрдоган #отхоы #вторичноеиспользование #экология #trtrussian
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