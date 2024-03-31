Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в «Крокус Сити Холле», и подчеркнул важность не связывать террористические акты с конкретной национальностью.

«У террористов нет национальности и обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ неуместно», — написал глава ГКНБ в Facebook.

Ташиев выразил уверенность в профессионализме и порядочности спецслужб республики Таджикистан, отметив их непрекращающуюся борьбу с терроризмом и экстремизмом.

«Я со своей стороны могу твердо подчеркнуть порядочность спецслужб РТ, их борьба с террористическими и экстремистскими организациями безустанно идет своим чередом», — отметил глава ГКНБ.

Ташиев добавил, что попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства, однако заказчики теракта не случайно выбрали представителей одной нации.

«Надеюсь, что принимаемые совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей т.н. «псведоисламистов»», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Ранее МИД Кыргызстана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию без необходимости. В МИД также призвали кыргызстанцев, находящихся в России, не посещать места массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории страны.