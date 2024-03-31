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Жертвы Ходжалинской резни нашли покой
Останки 7 жертв Ходжалинской резни были преданы земле в Ходжалы
Жертвы Ходжалинской резни нашли покой
Церемония захоронения жертв Ходжалинской резни / Фото: Trend / Others
31 марта 2024 г.

Сегодня в Ходжалы состоялось захоронение останков жертв Ходжалинской резни, сообщают азербайджанские СМИ.

На церемонии прощания присутствовали официальные лица, представители СМИ и общественности.

Напомним, 21 февраля поступила информация об обнаружении массового захоронения в Ходжалы. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты из различных государственных ведомств. В ходе извлечения были найдены останки, в том числе и детей.

Всего в братской могиле в Ходжалы были найдены останки 21 человека, 7 из них были опознаны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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