Сегодня в Ходжалы состоялось захоронение останков жертв Ходжалинской резни, сообщают азербайджанские СМИ.

На церемонии прощания присутствовали официальные лица, представители СМИ и общественности.

Напомним, 21 февраля поступила информация об обнаружении массового захоронения в Ходжалы. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты из различных государственных ведомств. В ходе извлечения были найдены останки, в том числе и детей.

Всего в братской могиле в Ходжалы были найдены останки 21 человека, 7 из них были опознаны.