Об этом глава Минобороны Франции заявил в интервью газете La Tribune.

По словам Лекорню, данные бронетранспортеры нужны для мобильности украинских войск, чтобы удерживать большую линию фронта.

«Это старое оборудование, которое все еще функционирует, и оно будет непосредственно полезным для Украины, если его передать в больших количествах. Мы можем говорить о сотнях на 2024 и начало 2025 года», – отметил Лекорню.

Бронетранспортеры VAB, которым уже исполнилось более 40 лет, на данный момент заменяются в армии Франции на более современные бронетранспортеры нового поколения Griffon.

В ответ на запрос Украины о поддержке в укреплении ПВО Франция предоставит ракеты Aster 30 для использования с зенитно-ракетными комплексами SAMP/T.

Лекорню также упомянул, что Франция активно работает над разработкой дистанционно управляемых боеприпасов, планируя поставить их Украине уже этим летом.

На этой неделе Лекорню объявил о готовности Франции в ближайшее время отправить Киеву 78 самоходных гаубиц Caesar и увеличить объемы поставок артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить срочные потребности Украины в боеприпасах.

Ранее министр обороны Франции выразил намерение сотрудничать с украинской оборонной промышленностью через компанию Delair, специализирующуюся на производстве беспилотных летательных аппаратов.

«Французские предприятия будут создавать партнерства с украинскими предприятиями, чтобы на территории Украины производить отдельные детали, в будущем – возможно и снаряды», – рассказал Лекорню.

BFMTV, ссылаясь на неофициальные источники, сообщает о планах по размещению некоторых оборонных объектов в Украине под землей, чтобы они были защищены от ракетных ударов. Это сотрудничество подразумевает отправку в Украину французских военных и гражданских специалистов для работы с определенными видами вооружений. Конкретное местоположение предприятий планируется держать в секрете для обеспечения их безопасности.