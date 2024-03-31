Обратно к Алматинским договоренностям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Еревану пока не удалось договориться с Баку о картах, по которым будет проводиться делимитация границы между двумя странами. Для решения этой проблемы он призвал вернуться к границам 1991 года, закрепленным в Алматинской декларации.

В документе говорилось об образовании СНГ на месте прекратившего свое существование СССР и отмечалось, что участники СНГ обязались уважать территориальную целостность и нерушимость границ друг друга.

При этом глава правительства Армении настаивает, что четыре села, находящиеся в Тавушской области, должны быть переданы Азербайджану, поскольку ранее они входили в Азербайджанскую ССР.

Накануне Пашинян приезжал в эти приграничные села на встречу с местными жителями. Он сообщил им, что «процесс делимитации и демаркации» между двумя странами «вступает в практический этап». И начнется он с Тавушской области.

В противном случае, как сказал местным жителям армянский премьер, в ближайшее время «может начаться война», поскольку Азербайджан «может в любой момент захватить их [эти территории] силовым путем». Пашинян попытался успокоить жителей, подчеркнув, что его политика заключается в том, чтобы этой войны не допустить. Сделать это можно лишь одним способом — пойти на «корректировку границы».

Местные жители новость о межевании восприняли в штыки, заявив в интервью армянским СМИ, что «нужно не с Баку договариваться, а укреплять оборону на случай азербайджанского вторжения». Они также пообещали в знак протеста перекрыть дороги в свои населенные пункты, чтобы не отдавать их Баку.

Заявление армянского премьера о «возможной войне» резко контрастирует со словами президента Азербайджана Ильхама Алиева, который неоднократно говорил о том, что после возвращения Карабаха новые силовые акции в его планы не входят и он собирается добиваться урегулирования ситуации с Арменией лишь путем переговоров.

Может возникнуть тупиковая ситуация

В данной ситуации речь идет о четырех азербайджанских селах, которые сейчас принадлежат Армении: Верхняя Аскипара, Кярки (относится к Нахчыванской Автономной Республике), Софулу и Бархударлы и нескольких приграничных селах Казахского района Азербайджана (Аша-гы-Аскипара, Баганис-Айрум, Хейримли и Гызылхаджылы), которые Ереван занял в 1990-х. При этом в глубине Азербайджана есть армянский эксклав — Арцвашен (Башкенд).

Премьер-министр Армении говорит о готовности отдать четыре села из восьми, но только в рамках делимитации.

Внутри страны Никола Пашиняна активно критикует оппозиция. Сын бывшего президента страны Левон Кочарян назвал нынешнего премьера «азербайджанским агентом по недвижимости», а экс-премьер Грант Багратян и вовсе сообщил, что недовольные армяне «могут свергнуть правительство».

Армянский журналист, блогер из Еревана Роман Багдасарян в интервью TRT на русском отметил, что если Ереван возвращается к переговорам с Баку и при этом отказывается отдавать четыре азербайджанских села, то возникнет тупиковая ситуация.

«А это всегда заканчивается плачевно и кроваво. Что касается этих четырех сел, то они являются территорией соседнего государства, а не Армении. И именно это озвучил премьер-министр. Что касается территории Армении, включая Тавушскую область, то ни одного сантиметра нашей земли мы не собираемся никому отдавать, передавать или сдавать», — отметил политолог.

Он добавил, что если идут разговоры о демаркации и делимитации, то Армения готова быть со своей стороны честной и выполнить это условие. «Речь идет об эксклавах Азербайджана, которые оказались в наших руках в 90-х годах», — пояснил эксперт.

Вряд ли будет война

Вероятность возобновления полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном невелика, отметил в беседе с TRT на русском азербайджанский политолог Наир Алиев.

«Война никому не нужна, и армянский премьер это понимает. Все уже привыкли, что его слова не стоит воспринимать буквально. Но при этом не может не радовать тот факт, что уже начал обсуждаться вопрос передачи оккупированных территорий», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что и армянский премьер, и другие представители армянской элиты признают, что четыре села, находящиеся на границе с Азербайджаном, были оккупированы в 90-е года.

«Эти территории ранее входили в состав Азербайджанской ССР. В Армении существует противодействие процессам освобождения и возвращения этих территорий. Хотя и оппозиция, и представители правящих кругов выступают против этого, Пашинян осознает, что это неизбежный процесс», — добавил аналитик.

В вопросе возвращения территорий, по мнению Алиева, Баку придерживается простой логики.

«То, что было азербайджанским, должно вернуться к Азербайджану. Идет речь о восьми селах, четыре из них — расположены непосредственно на границе. Официальный Баку полагает, что вопрос их передачи не стоит даже обсуждать, их надо просто вернуть. При этом возвращение находящихся в глубине Армении сел-эксклавов надо обсуждать. На территории Азербайджана находится один армянский эксклав», — сообщил собеседник.

Эксперт полагает, вариант силового возвращения территорий исключать все же нельзя — Баку, по его мнению, может прибегнуть к такому варианту, если возникнет такая необходимость.

«Едва ли Азербайджан столкнется с каким-то сопротивлением со стороны Армении. Но все же лучше добиться этого путем переговоров. На родине премьер-министра Никола Пашиняна могут обвинять в том, что он якобы сдает армянскую территорию. Но это не так, эти земли не принадлежат Армении, а раз это так, то настоящий хозяин должен туда вернуться», — резюмировал эксперт.